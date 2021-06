Ue: Sassoli apre plenaria a Strasburgo, città diventa simbolo ripartenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sassoli ha ringraziato "le autorità francesi per il loro sostegno e la loro cooperazione in questi mesi e i cittadini di Strasburgo per la loro comprensione e la loro costante ospitalità" e ha salutato "la sindaca che è presente con noi". Infine il presidente ha sottolineato che "Strasburgo è un simbolo dell'unità europea, della pace e della diversità. È in questa terra che nasce il bisogno assoluto di Europa. È bello vedere dopo 15 mesi di pandemia, crescere nelle opinioni pubbliche dei nostri 27 Paesi la fiducia nell'Europa. Non dobbiamo disperdere il dolore e il sacrificio dei nostri cittadini. Oggi, Strasburgo torna ad essere un simbolo di ripartenza", ha concluso. (Beb)