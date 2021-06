Paraguay: Covid, domenica secondo record consecutivo di decessi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 135 decessi nelle ultime 24 ore il Paraguay ha registrato domenica per il secondo giorno consecutivo un record di morti dall'inizio della pandemia Covid-19 arrivando a un totale di 9.874. Si mantiene a un livello elevato anche il numero dei contagi giornalieri, con 2.144 casi nelle ultime 24 ore, e una media di oltre 2500 negli ultimi sette giorni. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 373.165. In questo contesto continua ad aumentare il numero dei casi attivi, arrivati a 66.470, così come sale a 3.944 il numero delle persone ricoverate, delle quali 593 in unità di terapia intensiva (Uti). Dal mese di marzo le strutture sanitarie operano con una saturazione di oltre il 100 per cento e lo stesso ministero della Salute ha ammesso sabato che 232 pazienti infetti da Covid erano in attesa di ricovero in Uti. (segue) (Abu)