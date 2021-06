Epifani: Polverini (FI), mondo lavoro perde protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia, Renata Polverini, rileva che "il mondo del lavoro perde il protagonista di un’indimenticabile stagione di battaglie che hanno lasciato alle donne ed agli uomini di questo Paese un patrimonio di diritti e di tutele che dovremo ricordare e difendere per onorare la memoria di Guglielmo Epifani, uno dei grandi leader della Cgil. Per me era un amico ed una guida - continua la parlamentare in una nota -, una persona rara che ha insegnato a tutti noi il rispetto per la cause dei più deboli e, soprattutto, la coerenza nella gestione di quel mandato che le lavoratrici ed i lavoratori ti affidano con la delega. Sono davvero affranta e abbraccio la moglie Giusy sua compagna di vita". (Com)