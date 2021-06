Regno Unito: presidente Camera comuni, proposta per nuovo aumento fondi aiuti internazionali "inammissibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei comuni, Lindsay Hoyle, ha giudicato inammissibile la proposta di riportare la percentuale di spesa del Pil in aiuti internazionali dallo 0,5 allo 0,7 per cento, portata avanti da una nutrita frangia di parlamentari conservatori di maggioranza e dall'opposizione. L'opposizione del presidente della Camera dei comuni tuttavia significherà che la proposta non sarà messa al voto, dove avrebbe avuto buone possibilità di essere invece approvata. Hoyle ha tuttavia chiesto al governo di dare ai parlamentari un "effettivo" voto sulla questione, pur respingendo la richiesta di mettere al voto la proposta odierna perché non coerente con il disegno di legge di cui faceva parte, l'istituzione di un nuovo comitato scientifico. Hoyle ha affermato che la Camera dei comuni dovrebbe vedersi riconosciuto "il rispetto che merita", rivolgendosi al governo, e trovare un modo per dare diritto di parola e di voto al parlamento sulla vicenda.(Rel)