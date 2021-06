Israele: presidente parlamento annuncia formazione governo, ma non dà data giuramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento israeliano, Knesset, Yariv Levin, ha notificato formalmente in aula che il leader del partito Yesh Atid, Yair Lapid, è riuscito a formare un nuovo governo di condivisione del potere entro il tempo assegnatogli dal capo dello Stato, Reuven Rivlin. Tuttavia, Levin non ha fornito una data per il giuramento, che per legge deve avvenire entro e non oltre il 14 giugno. La mossa, evidenzia il quotidiano israeliano "The Times of Israel", è stata ampiamente vista come un'indicazione che Levin, un fedelissimo del primo ministro Benjamin Netanyahu all'interno del partito Likud, stia cercando di ritardare il più possibile il giuramento per dare agli alleati del premier il tempo di far cambiare idea ad alcuni membri della coalizione annunciata da Lapid. La nuova coalizione di otto partiti che estrometterebbe l'attuale governo di transizione di Netanyahu avrebbe una risicata maggioranza di 61 deputati su 120 all'interno della Knesset. (Res)