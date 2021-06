I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Lombardia: Guidesi, Regione rimborserà bollo auto 2020 ad agenti di commercio - Regione Lombardia risarcirà il bollo auto pagato nel 2020 agli intermediari di commercio come sostegno ai mancati introiti e al calo di fatturato, dovuti alle limitazioni dalla pandemia. Lo ha deciso la Giunta di Regione Lombardia su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi, di concerto con l'assessore al bilancio Davide Caparini. "Si tratta di un ulteriore sostegno alle imprese lombarde a supporto di uno specifico settore", ha detto Guidesi."Con questa misura abbiamo concretizzato l'impegno assunto dalla Giunta in condivisione con il Consiglio regionale". La misura approvata dall'esecutivo lombardo è finalizzata a sostenere gli intermediari del commercio con sede in Lombardia attraverso un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli stessi agenti nel 2020. Il sostegno sarà disponibile per le microimprese iscritte e attive al registro delle imprese. Saranno interessati gli intermediari del commercio, gli intermediari di autovetture e di autoveicoli leggeri, di altri autoveicoli, di parti ed accessori di autoveicoli, di motocicli e ciclomotori e di parti ed accessori per motocicli e ciclomotori. Le imprese interessate, con i requisiti necessari, dovranno fare richiesta accedendo al sito www.bandi.regione.lombardia.it (Rem)