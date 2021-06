Milano: centrodestra, nessun consigliere di maggioranza presente in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la seduta del Consiglio comunale di Milano in corso, convocata in modalità mista (con i consiglieri in parte da remoto e in parte - su base volontaria - in aula), i banchi della maggioranza sono completamente vuoti. Presenti, invece, gli assessori Filippo Del Corno (Cultura) e Paolo Limonta (Edilizia scolastica) e la presidenza dell'aula, rappresentata oggi dalla consigliera Pd Elena Buscemi. Lo hanno denunciato due esponenti dell'opposizione presenti a Palazzo Marino: Alessandro De Chirico di Forza Italia e Riccardo De Corato di Fratelli d'Italia, che intervenendo durante la seduta ha ricordato che "da lunedì 14 giugno la Lombardia diventerà, con ogni probabilità, zona bianca. Per questo decade ogni scusa a proseguire con i Consigli comunali in remoto". "Non vedo la necessità di continuare con questa farsa della videoconferenza, quando le altre assemblee cittadine e lo stesso Consiglio regionale si riuniscono in presenza", ha osservato De Corato, annunciando che "se non si tornerà in presenza, sono pronto a rivolgermi ad altri uffici per tutelare i diritti dei consiglieri". "Da un mese - ha dichiarato De Chirico - il Consiglio comunale di Milano, non di una cittadina di provincia, ha ripreso la propria attività in presenza - seppur collegati su Teams - e la maggioranza che amministra Milano ha già smesso di venire in aula. È passato il tempo dei selfie acchiappalike e visto il maltempo i colleghi del Pd hanno preferito indossare babbucce e pigiamoni in pile e sedersi comodamente sui loro sofà". "Questa - ha concluso l'azzurro - è la considerazione e l'attenzione della maggioranza nei confronti della città piegata dalla crisi economica". (Rem)