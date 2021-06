Epifani: Serracchiani (Pd), grande dolore, giustizia sociale la sua stella polare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera, dichiara: "La scomparsa di Guglielmo Epifani mi addolora profondamente. Perdiamo una personalità che si è sempre spesa, nel sindacato e nella politica, per la giustizia sociale, è stata quella la sua stella polare. E perdiamo anche - continua la parlamentare in una nota - un solido punto di riferimento per tutti quelli che credono nella forza delle idee e dell’azione riformista. Ricordo il lavoro comune in segreteria del Pd quando ne assunse la guida e la collaborazione alla commissione Lavoro di Montecitorio. Le deputate e i deputati del Pd sono vicini alla famiglia di Guglielmo, a tutta la Cgil e alle colleghe e colleghi di Leu". (Com)