- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, sottolinea che "con la morte di Guglielmo Epifani il sindacato e la politica italiana perdono un signore. Un signore - continua l'ex premier in una nota - che si dimostrava tale anche e soprattutto quando capitava di non essere d’accordo con lui. Un pensiero commosso alla moglie e a tutte le persone che gli hanno voluto bene". (Com)