Vaccini: Moratti, previsto arrivo dosi sempre più importante, puntiamo su centri massivi e hub aziendali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui centri massivi e hub aziendali, “teniamo aperte entrambe le possibilità perché è previsto un arrivo di vaccini sempre più importante. Per esempio anche sabato e domenica, nonostante il weekend, abbiamo superato le 100 mila dosi al giorno. Confermo quindi che possiamo arrivare a 144 mila dosi nei nostri centri massivi, alle quali si aggiungono le disponibilità nelle farmacie e nelle aziende”. Lo ha detto l'assessore al Welfare e vice presidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, oggi all'inaugurazione a Milano del primo hub vaccinale aziendale operativo in Lombardia. “Ora stiamo dando indicazioni alle Ats affinché contattino le realtà sul territorio per contare su un numero di grandi aziende che funzionino da Hub - ha spiegato Moratti riferendosi alle vaccinazioni in azienda - così da essere punti di riferimento per la vaccinazione di dipendenti e familiari, ma come pure di altre medie e piccole aziende”. “Per il momento - ha precisato l'assessore al Welfare - abbiamo chiesto la disponibilità a Confindustria Lombardia, che naturalmente estenderemo alle altre Associazioni di categoria con le quali abbiamo firmato l'accordo, per garantire gli eventuali richiami necessari. È un piano al quale stiamo già lavorando come dicevo per essere preparati. Ci auguriamo ovviamente che non serva ma se dovesse rendersi necessario, avere la disponibilità di aziende e di medici aziendali, che ringraziamo per questo, sarà importante perché consentirà di avere meno pressione su medici e strutture ospedalieri”. (Rem)