Sanità: intesa Multimedica e Getfit per attività sportiva come prevenzione e cura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Multimedica abbiamo sempre dato grande importanza all'attività fisica non solo come prevenzione, ma anche come supporto complementare alle terapie, in diversi percorsi di cura", afferma in una nota Daniele Schwarz, amministratore delegato del gruppo Multimedica. “Attraverso la partnership con Getfit, rinnoviamo il nostro impegno nella presa in carico globale del paziente, con l'obiettivo sia di codificare il Medical Fitness nell'ambito delle prescrizioni mediche, laddove previsto, sia di estendere a tutta la popolazione, e non più solo ai nostri pazienti, la possibilità di beneficiare di questo nuovo approccio". "I centri Getfit riaprono finalmente i battenti al pubblico con una nuova vocazione, che rivoluziona davvero l'approccio all'attività fisica", afferma Livio Leardi, fondatore del gruppo Getfit. "Se l'idea che praticare attività motoria faccia bene è ormai data per assodata, fare entrare per la prima volta in Italia l'ospedale nei nostri centri significa compiere un grande passo avanti e proporre scientificamente il movimento come terapia, per offrire ai nostri utenti un percorso fitness studiato e personalizzato sulle loro esigenze di salute, potendo contare sulle competenze di un Gruppo ospedaliero qualificato come Multimedica". (Com)