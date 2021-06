Sanità: intesa Multimedica e Getfit per attività sportiva come prevenzione e cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva anche in Italia il Medical Fitness, un approccio – già riconosciuto e praticato con successo in Usa e Uk – che prevede la possibilità di prescrivere la pratica sportiva allo scopo di prevenire alcune malattie o come parte integrante del percorso di cura. Il primo progetto strutturato secondo protocolli specifici per patologia è avviato dal gruppo ospedaliero Multimedica e il circuito di centri fitness con piscine Getfit che, attraverso una sinergia di competenze, hanno dato vita a GymTherapy, la soluzione di fitness personalizzata in base alle esigenze di salute del paziente-utente. Coordinatore scientifico del progetto è il professor Livio Luzi, direttore del dipartimento interpresidio di endocrinologia, nutrizione e malattie metaboliche di MultiMedica e ordinario di endocrinologia presso l'Università degli Studi di Milano.All’interno del gruppo Getfit sarà possibile usufruire di protocolli clinico-fisici specifici per determinate patologie, definiti da medici e ricercatori Multimedica, in collaborazione con i tecnici sportivi Getfit: vere e proprie linee guida con attività e allenamenti studiati su misura. Ad oggi sono stati già codificati i protocolli per le pazienti operate di tumore al seno e per chi ha contratto il Covid-19 in maniera sintomatica ma, a breve, sono in programma ulteriori studi scientifici volti a identificare l'attività fisica più opportuna da prescrivere in caso di altre problematiche, prima fra tutte il diabete. Nei centri fitness Getfit saranno, inoltre, attivati ambulatori in diverse aree mediche – in particolare cardiologia, endocrinologia, corretta nutrizione e diabetologia – per effettuare consulti mirati con gli specialisti Multimedica. (segue) (Com)