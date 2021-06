© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scomparsa di Guglielmo Epifani lascia un grande dolore. Il ricordo delle sue battaglie come segretario della Cgil prima e del Pd poi rimangono e rimarranno vive in noi tutti. Alla famiglia esprimiamo tutto il nostro cordoglio. È stato un protagonista importante della storia del sindacalismo, del nostro paese e non lo dimenticheremo". Lo scrive in una nota Valentina Cuppi, presidente del Partito democratico. (Com)