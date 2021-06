Russia: Putin, sanzioni Ue contro Bielorussia controproducenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione di sanzioni da parte dell'Ue contro la Bielorussia, così come ogni tentativo di ingerenza negli affari interni del Paese sono controproducenti. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in una conversazione con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Lo riferisce l'ufficio stampa del Cremlino. "In relazione alle ulteriori misure di pressione sanzionatoria sulla Bielorussia adottate dall'Unione europea, Vladimir Putin ha sottolineato la controproduttività di questo approccio, così come qualsiasi tentativo di interferire in generale negli affari interni di questo stato sovrano", si apprende dal comunicato del Cremlino. (Rum)