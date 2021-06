Ucraina: Covid, medici polacchi vaccinano il personale della missione Osce nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale della missione speciale di monitoraggio dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) in Ucraina sarà vaccinato da medici polacchi. Lo rende noto con un comunicato il governo di Varsavia. Da oggi e fino al 18 giugno, su richiesta dell'Osce e per decisione della cancelleria del premier Mateusz Morawiecki, una squadra composta da sei diversi gruppi fornirà vaccini alla missione in diversi siti che includono Kiev, Charkiv, Kramatorsk, Severodonetsk, Dnipro, Mariupol, Odessa e Leopoli. In totale si pianifica la vaccinazione di un numero di persone fino a 1.500. La missione speciale di monitoraggio dell'Osce è chiamata a vigilare sulla situazione di sicurezza in relazione al conflitto esploso in Ucraina orientale e a facilitare il dialogo tra le parti che ne sono protagoniste. (Rum)