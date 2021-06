Sicilia: Falcone, a fine settembre sei km di raddoppio Bicocca-Catenanuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata avviata e conclusa stamane la posa della prima delle nove travi in acciaio da 40 metri che comporranno il viadotto Vigne Vecchie, sulla tratta ferroviaria Bicocca-Catenanuova, nell'ambito del raddoppio della linea Catania-Palermo. Lo ha annunciato in una nota la Regione Siciliana. "Si tratta di un passo importante verso la realizzazione di questa grande infrastruttura che consentirà ai nostri nuovi treni Pop di viaggiare da Catania e Palermo in tempi più celeri. Questo è uno degli obiettivi che il governo Musumeci si era prefissato e sta raggiungendo". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, al termine del sopralluogo condotto questa mattina su tre fronti del cantiere ferroviario. Ad accompagnarlo il dirigente area investimenti sud di Rfi, Salvatore Leocata, il direttore operativo di WeBuild Maurizio La Terza e l'ingegner Fabio Ruffo, i tecnici di Italferr e i sindaco di Catenanuova e Centuripe Carmelo Scravaglieri e Salvatore La Spina. (segue) (Ren)