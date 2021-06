Sicilia: Falcone, a fine settembre sei km di raddoppio Bicocca-Catenanuova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del governo Musumeci ha visitato l'area di Vigne vecchie, il fronte del gallerodotto sopraelevato da 500 metri che oltrepassa il fiume Simeto e l'area di lavori del ponte sul fiume Buttaceto. "Siamo andati a verificare l'avanzamento dell'opera, oggi circa al 40 per cento di sviluppo - ha aggiunto Falcone - sul tratto della Palermo-Catania che, per esigenze di cantiere, dovrà subire una interruzione dal 16 giugno al 26 settembre. In quella data apriremo all'esercizio i primi sei chilometri del tracciato ammodernato. Tutto ciò è possibile grazie alla sinergia con Rfi e impresa esecutrice, a cui va il nostro riconoscimento per gli sforzi compiuti. Tra un anno, invece, tutti i 40 chilometri del primo lotto dovranno essere pronti per regalare ai siciliani una infrastruttura finalmente funzionale". (Ren)