Toscana: Mazzeo, campagna d'ascolto per potenziare sanità regionale

- “Voglio dire un grande grazie a tutti gli operatori che in questi mesi, con fatica, impegno e dedizione, hanno aiutato ciascuno di noi a vivere in maniera meno difficile il periodo del Covid”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, incontrando i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari dell’ospedale Lotti di Pontedera (Pi), nel corso della visita istituzionale di oggi pomeriggio con la quale ha iniziato il tour di ascolto dei professionisti della sanità in vista degli Stati generali della Salute. Mazzeo ha aggiunto: “Ora serve un impegno collettivo; un impegno di riorganizzazione della nostra sanità, investendo sempre di più sui nostri ospedale, cercando di offrire a tutte le cittadine e a tutti i cittadini della Toscana pari diritto di accesso ai nostri ospedali e alla nostra rete di cura territoriale. Per farlo occorre investire di più sulla sanità territoriale, sul personale e sulle tecnologie”. Mazzeo ha concluso: "“Questa campagna di ascolto serve proprio a capire come poter migliorare, attraverso le istante degli operatori e della cittadinanza, una sanità di cui andare già orgogliosi”. (Ren)