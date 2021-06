Mali: Choguel Maiga nominato premier, chi è il nuovo capo del governo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colonnello Assimi Goita, leader dei golpisti che ha appena giurato come presidente di transizione del Mali, ha nominato Choguel Maiga come nuovo ministro ad interim. È quanto reso noto in un comunicato letto sulla televisione di Stato maliana "Ortm". Ministro in più occasioni e tre volte candidato alla presidenza (2002, 2013 e 2018), Maiga è diventato uno dei leader del Movimento 5 giugno- Raggruppamento delle forze patriottiche (M5-Rfp), il collettivo che nel giugno dello scorso anno promosse una serie di mobilitazioni contro l'allora presidente Ibrahim Boubakar Keita, poi destituito con un colpo di Stato nell'agosto 2020. Così come Goita, che in passato ha ricevuto addestramento militare in Russia ed è considerato un esponente assai vicino a Mosca, anche Maiga vanta un passato simile: partito all'età di 19 anni alla volta della Bielorussia, Maiga ha poi vissuto diversi anni in Russia dove si è laureato ingegnere all'Istituto di telecomunicazioni di Mosca. La nomina di Maiga giunge poche ore dopo il giuramento di Goita che si è svolto presso l’International Conference Center di Bamako davanti alla Corte suprema. (segue) (Res)