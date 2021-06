Mali: Choguel Maiga nominato premier, chi è il nuovo capo del governo di transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti di diversi paesi europei e organizzazioni internazionali, ma non a livello di ambasciatori. Tra questi El-Ghassim Wane, nuovo rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Mali. Nel suo discorso d'insediamento, Goita ha assicurato di essere impegnato a mettere in atto "le azioni necessarie per il successo della transizione, in particolare l'organizzazione di elezioni credibili, eque e trasparenti che si svolgano come previsto. La situazione ci offre l'opportunità di riportare il processo di transizione nella direzione desiderata dal popolo", ha aggiunto il colonnello, promettendo quindi l’abolizione dei due terzi dei fondi di sovranità della presidenza della Repubblica pari a 1,8 miliardi di franchi Cfa (pari a circa 2,7 milioni di euro) per destinarli all’approvvigionamento idrico e alla creazione di centri sanitari per le persone svantaggiate su tutto il territorio nazionale. Già mente del golpe che nell’agosto 2020 portò alla destituzione dell’allora presidente Ibrahim Boubacar Keita, Goita ha deposto nelle scorse settimane il presidente di transizione Bah N’Daw e il suo primo ministro Moctar Ouane. (Res)