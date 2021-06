Bielorussia: Michel al telefono con Putin, Mosca ha ruolo per soluzione pacifica crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia può svolgere un ruolo importante nel sostenere una soluzione pacifica della crisi in Bielorussia. E' uno dei punti emersi dalla telefonata di oggi tra il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha comunicato il Consiglio in una nota stampa. "Il presidente Michel ha comunicato la posizione del Consiglio europeo sulle relazioni Ue-Russia e che nelle loro discussioni di maggio, i leader dell'Ue hanno condannato le attività russe illegali, provocatorie e distruttive contro l'Ue, i suoi Stati membri e altri. L'Ue è unita e solidale di fronte a tali atti", ha scritto in una nota il Consiglio. "Le relazioni Ue-Russia sono al minimo. Questa situazione o il suo ulteriore deterioramento non è nell'interesse di nessuna delle due parti. L'Ue rimane impegnata nei cinque principi guida che governano la politica dell'Ue nei confronti della Russia", ha continuato il Consiglio. Durante la telefonata, Michel ha ribadito "il sostegno incrollabile dell'Ue all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale e ha sottolineato la parte di responsabilità della Russia nella piena attuazione degli accordi di Minsk". (segue) (Beb)