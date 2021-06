Paesi Bassi: da oggi aperte circa il 95 per cento delle scuole secondarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione, della Cultura e della Scienza prevede dei Paesi Bassi che il 95 per cento delle scuole secondarie olandesi sia completamente aperto già da oggi. La maggior parte delle scuole che erano riluttanti a riaprire la scorsa settimana lo farà ora, a seguito dei colloqui con l'ispettorato dell'istruzione e il ministero, ha riferito l'emittente "Nos". Fino a venerdì scorso, l'ispettorato ha ricevuto 193 segnalazioni di scuole che si rifiutavano di rispettare la scadenza del 7 giugno. Molti hanno citato preoccupazioni sul fatto che non tutti i membri del personale scolastico fossero ancora vaccinati contro il Covid-19. Altri hanno sottolineato che le vacanze estive sarebbero iniziate presto. Alcune scuole hanno pianificato di continuare con il loro attuale mix di apprendimento di persona e a distanza. Le scuole secondarie nei Paesi Bassi sono state autorizzate a riaprire completamente il 31 maggio per la prima volta dopo sei mesi di didattica a distanza a tempo pieno o part-time per i loro studenti. Quelli che non hanno riaperto allora, hanno avuto tempo fino al 7 giugno per farlo.(Beb)