Polonia-Egitto: viceministro Esteri Jablonski al Cairo per consultazioni politico-economiche

- Il viceministro degli Esteri polacco, Pawel Jablonski, e quello dello Sviluppo, Grzegorz Piechowiak, sono stati oggi al Cairo per consultazioni politico-economiche. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Pap". Della delegazione polacca in Egitto ha fatto parte anche il presidente dell'Agenzia polacca per gli investimenti e il commercio, Krzysztof Drynda. Secondo un comunicato del ministero degli Esteri di Varsavia, le consultazioni hanno riguardato temi importanti per le relazioni bilaterali, ma i colloqui hanno toccato anche le relazioni tra Egitto e Unione europea e la situazione politica nel Vicino Oriente, dalla Libia, alla Siria, alla questione della costruzione della cosiddetta Grande diga della rinascita etiope. E' stato firmato inoltre un accordo per la rimozione dell'obbligo di visto per i possessori di un passaporto diplomatico. (Vap)