Camera: domani audizione Sereni su politica estera Italia in America Latina

- Domani, martedì 8 giugno, alle ore 13, il Comitato permanente per la politica estera in America Latina, presso la commissione Esteri della Camera, svolge l'audizione della viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, sulle principali direttrici della politica estera italiana nella regione latinoamericana, anche in vista della X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi. L'appuntamento - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)