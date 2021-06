Difesa: elaborazione rapida “big data” nuova frontiera del settore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- BrAInt si inserisce nella lunga tradizione delle applicazioni di intelligence e-GEOS, ponendosi come soluzione all’avanguardia nella gestione dei flussi di lavoro per il settore Difesa e Intelligence. L’esperienza di e-GEOS affonda le radici in molti anni di utilizzo delle immagini satellitari a fini operativi e di addestramento erogato direttamente agli analisti Imint civili e militari impegnati in prima linea. Grazie a questa interazione stretta, sono state migliorate le capacità funzionali da un lato, e dell’altro sono state aggiornate la “roadmap” dei prodotti, rivolgendo così gli investimenti delle organizzazioni governative in brAInt. (segue) (Rin)