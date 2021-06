Difesa: elaborazione rapida “big data” nuova frontiera del settore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abilitata dalla tecnologia Hexagon LuciadFusion, il cui approccio è incentrato sulla fusione dei dati da fonti multiple, brAInt incrementa la frequenza di acquisizione dei dati virtuali. Puntando sull’elevata frequenza di rivisitazione di Cosmo-SkyMed e grazie alla tecnologia Hexagon LuciadRia, brAInt vanta una capacità di analisi di monitoraggio per la valutazione delle attività, degli obiettivi e dei comportamenti umani, così come per la caratterizzazione dei bersagli chiave. La piattaforma semplifica i compiti di raccolta del materiale di origine, relativa archiviazione dei metadati e recupero dei dati da altre fonti e sensori di sorveglianza - Fmv, sensori in situ, database Osint, report Humint, Singint ed Elint - contribuendo alla ricchezza, alla velocità e all’accuratezza dell’attività complessiva di raccolta e valutazione delle informazioni. (Rin)