Mali: leader golpista Goita giura come nuovo presidente ad interim

- Il colonnello Assimi Goita, leader dei golpisti maliani che lo scorso 25 maggio hanno rovesciato le autorità di transizione, ha prestato giuramento come presidente ad interim del Mali. Lo riferisce l'emittente francese "France 24". La cerimonia si è svolta presso l’International Conference Center di Bamako davanti alla Corte suprema. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti di diversi paesi europei e organizzazioni internazionali, ma non a livello di ambasciatori. Tra questi El-Ghassim Wane, nuovo rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Mali. Dopo il giuramento di Goita, è attesa già nei prossimi giorni la nomina di un nuovo primo ministro, incarico per il quale appare favorito Choguel Maiga, presidente del comitato strategico del Movimento 5 giugno (M5). Goita, già mente del golpe che nell'agosto 2020 portò alla destituzione dell'allora presidente Ibrahim Boubacar Keita, ha deposto nelle scorse settimane il presidente di transizione Bah N’Daw e il suo primo ministro Moctar Ouane. In un comunicato stampa che annunciava la destituzione dei vertici della transizione, Goita aveva confermato la data del febbraio 2022, già stabilita dalla precedente giunta al potere, ma non è stato ancora stilato un calendario elettorale dettagliato. (Res)