Cina-Italia: ambasciatore Ferrari, scambi commerciali favoriscono innovazione nostre imprese

I proficui scambi commerciali tra la Cina e l'Italia favoriscono la continua innovazione delle nostre imprese, anche in un'ottica di sostenibilità. Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia a Pechino, Luca Ferrari, intervenendo alla cerimonia di premiazione dell'11ma edizione dei Panda d'oro, evento organizzato dalla Camera di commercio italiana in Cina, in collaborazione con l'ambasciata d'Italia in Cina e il consolato generale a Shanghai, volto a premiare le imprese che si sono contraddistinte quest'anno per innovazione e sostenibilità, temi centrali dell'edizione 2021. All'appuntamento hanno preso parte oltre 500 imprenditori italiani e cinesi. I Panda d'oro di quest'anno sono andati alle società Zoppas e a Lunar Capital Management, che si sono distinte per l'incredibile spirito imprenditoriale e per aver rafforzato gli scambi economico-commerciali tra Italia e Cina. Tra le altre società premiate in categorie come sostenibilità, resilienza, innovazione e promozione, vi sono anche le italiane Ferrero, Pirelli, Danieli, Neos, ma anche le cinesi Trip.com, Fosun e Suning.