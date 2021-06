Cina-Italia: ambasciatore Ferrari, scambi commerciali favoriscono innovazione nostre imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Ferrari ha sottolineato come "anche in questa fase purtroppo ancora segnata dalla pandemia, i Panda d'oro costituiscono un importante momento di incontro e aggregazione delle comunità imprenditoriali italiana e cinese. I proficui scambi commerciali favoriscono la continua innovazione delle nostre imprese, in un'ottica anche di sostenibilità. Sono questi i temi peraltro al centro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) volto ad incrementare la produttività delle imprese e favorire sviluppo, investimenti e riforme. Le imprese che operano in Cina – ha aggiunto l'ambasciatore Ferrari - si profilano all'avanguardia, dovendosi confrontare con un mercato complesso e in continua mutazione. Come evidenziano i dati dell'export verso la Cina del primo quadrimestre 2021, grazie a una crescita del 55 per cento rispetto al 2020 (e del 23 per cento rispetto al 2019 pre-pandemico), le imprese italiane operanti in Cina rappresentano delle storie di successo industriale e commerciale che, anche con i Panda Awards, vogliamo valorizzare e premiare". (Cip)