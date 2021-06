Milano: Università Bicocca, linee guida per una mobilità sostenibile dopo la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coinvolgimento degli atenei nella governance delle politiche per la mobilità sostenibile e l'accessibilità. L'inserimento dei costi dei trasporti per gli studenti tra gli interventi di diritto allo studio. Una maggiore qualità ed efficienza dei mezzi pubblici. Una rete infrastrutturale più adeguata alle esigenze di mobilità attiva (piste ciclabili, stazioni di interscambio) e di sharing mobility. Una diversa organizzazione oraria delle lezioni per incentivare forme di spostamento in monopattino o in bicicletta, normalmente limitate dalla prevalenza, nelle ore diurne, della mobilità veicolare privata. Sono le linee guida dettate dall'"Agenda nazionale per la mobilità sostenibile, l'accessibilità e il diritto allo studio", con l'obiettivo di rilanciare negli atenei italiani una mobilità multimodale, connessa, condivisa, elettrica e attiva. L'Agenda è stata presentata oggi all'Auditorium dell'Università di Milano-Bicocca durante il convegno nazionale del Gruppo di lavoro Mobilità della Rus – Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile. Le azioni strategiche indicate dall'Agenda – e poste all'attenzione delle università italiane impegnate a garantire il graduale rientro degli studenti in presenza – sono state delineate dal Gruppo di lavoro Mobilità della Rus e presentate da Matteo Colleoni, coordinatore nazionale del GdL mobilità della Rus e delegato dell'Università di Milano-Bicocca sui temi della sostenibilità e mobilità. (segue) (Com)