Milano: Università Bicocca, linee guida per una mobilità sostenibile dopo la pandemia (2)

- Alla base, le indicazioni pervenute dalla "Seconda indagine nazionale sulla mobilità casa-lavoro nelle Università italiane": un questionario somministrato on-line dal Gruppo di Lavoro Mobilità della Rus agli studenti, ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo delle 55 università italiane che hanno aderito all'iniziativa, per comprendere le scelte di spostamento verso/da le sedi universitarie italiane, durante e dopo la pandemia. Più di 100mila le risposte pervenute – per il 79 per cento da studenti – rappresentative di una popolazione accademica totale composta da oltre 1 milione di membri. L'insorgere della pandemia da Covid-19, il conseguente lockdown e le misure adottate via via dal Governo sulla mobilità per contenere il diffondersi del virus, hanno imposto cambiamenti alle abitudini e scelte dei cittadini. Il trasporto pubblico, dice l'indagine, è risultato essere il mezzo con il maggior calo in termini percentuali, probabilmente anche a causa del ridotto coefficiente di riempimento capacità di carico imposta dai provvedimenti governativi al fine di garantire il distanziamento sociale. Se non sono risultati significativi cambiamenti per la mobilità attiva, l'aumento dell'uso dell'automobile a scapito del trasporto pubblico è risultata più rilevante, principalmente tra il personale docente e tecnico-amministrativo. (segue) (Com)