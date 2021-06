Milano: Università Bicocca, linee guida per una mobilità sostenibile dopo la pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La maggior parte degli atenei che hanno partecipato all'indagine, nell'anno accademico ancora in corso, hanno optato per garantire una didattica a distanza, oltre che quella in presenza (quando erogata). Molte università, inoltre, hanno attuato politiche di smart working, almeno per una parte del personale. Così, le strategie di riapertura degli atenei, volte a stimolare la presenza in sede degli studenti, dovranno tenere conto non solo della prossima evoluzione della pandemia, ma anche di una nuova organizzazione dell'attività accademica nel suo complesso e delle politiche individuate dagli altri stakeholder in gioco (Governo, Regioni, municipalità e aziende di trasporto), in relazione alla gestione dei sistemi di trasporto e delle modalità lavorative. "L'evento di oggi ci ricorda ancora una volta come la sostenibilità sia uno dei valori chiave sui quali si gioca il futuro della nostra società. Le università svolgono un ruolo fondamentale in questo ambito. Il nostro Ateneo sta realizzando un programma di interventi per rendere le strutture e il campus sempre più sostenibili, dal monitoraggio delle emissioni di gas serra di tutte le attività e dell'intensità carbonica per singolo utente di Bicocca alla realizzazione di interventi infrastrutturali per incrementare la mobilità attiva (velostazioni e colonnine di ricarica elettrica), dall'estensione di accordi con gli operatori della sharing mobility alla realizzazione di percorsi di formazione e di promozione di comportamenti responsabili per tutta la comunità di Ateneo", ha dichiarato la rettrice dell'Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni.