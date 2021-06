Milano: Università Bicocca, linee guida per una mobilità sostenibile dopo la pandemia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La seconda edizione dell'indagine nazionale sulla mobilità casa-università ha consentito di raccogliere dati molto utili per analizzare – in modo aggiornato, comparato e con strumenti di rilevazione comuni – la mobilità quotidiana delle diverse popolazioni universitarie del nostro Paese. Si tratta di un risultato unico, a livello internazionale, a supporto delle politiche e degli interventi per la mobilità sostenibile a livello centrale e locale. In ambito universitario queste informazioni pongono le basi per realizzare gli interventi integrati per la sostenibilità della mobilità accademica. Con attenzione alla dimensione ambientale innanzitutto, per ridurre l'uso di veicoli tradizionali ad elevata immissione di inquinanti, ma anche alla dimensione sociale ed economica. In tal senso il Convegno dedica giusta attenzione, già dal titolo, al tema dell'accessibilità, finalità di una mobilità sostenibile anche dal punto di vista della risposta al diritto degli studenti di muoversi e di accedere alle sedi universitarie in modo sicuro, confortevole ed economico", ha affermato Matteo Colleoni, coordinatore nazionale del Gruppo di lavoro mobilità della Rus e delegato dell'Università di Milano-Bicocca sui temi della sostenibilità e mobilità. (Com)