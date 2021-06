Serbia: gruppo parlamentare di Spas si unisce da oggi a quello Sns (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 maggio i rappresentanti dell'opposizione in Serbia hanno iniziato una serie di riunioni online con i deputati del Parlamento europeo che mediano il dialogo fra i partiti nel Paese sul miglioramento delle condizioni elettorali. Secondo quanto riferisce la stampa locale, al centro dei colloqui sono la determinazione del contenuto, il formato, l'andamento cronologico e la natura dei negoziati tra le forze politiche nazionali, otre che le modalità di attuazione del risultato dell'accordo raggiunto. Il 19 aprile i rappresentanti del Parlamento europeo e quelli dei gruppi parlamentari nel Parlamento serbo hanno avviato le consultazioni online. Gli eurodeputati Tanja Fajon e Vladimir Bilcik hanno avviato in quel giorno i colloqui con i parlamentari del Partito progressista serbo (Sns) Aleksandar Martinovic e Sandra Bozic. A seguire sono stati ascoltati i deputati del Partito socialista serbo (Sps) Djordje Milicevic e Zarko Obradovic. Il gruppo parlamentare di Spas, la terza forza politica emersa dalle ultime elezioni, aveva precedentemente annunciato che non avrebbe partecipato a dei colloqui "mediati da stranieri". Lo stesso parere è stato espresso dal Movimento socialista di Aleksandar Vulin, attuale ministro dell'Interno. (segue) (Seb)