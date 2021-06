Serbia: gruppo parlamentare di Spas si unisce da oggi a quello Sns (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del primo marzo Dacic ha avuto un colloquio in videoconferenza con il presidente della commissione Esteri del Parlamento europeo, David McAllister. Dopo il colloquio Dacic ha reso noto di avere rivolto l'invito a partecipare al dialogo a tutti i partiti, anche extraparlamentari, che rappresentano un fattore politico rilevante nel Paese. La videoconferenza ha visto anche la partecipazione degli eurodeputati Vladimir Bilcik e Tanja Fajon. Al termine del colloquio McAllister, Bilcik e Fajon hanno emesso una dichiarazione congiunta in cui hanno reso noto di aver avuto un incontro costruttivo con Dacic. "Crediamo fermamente che il processo di dialogo tra i partiti facilitato dal Parlamento europeo sia nel migliore interesse della Serbia ed è un elemento importante negli sforzi del Paese per rafforzare ulteriormente la democrazia e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel processo elettorale", hanno affermato i tre rappresentanti europei. Il ruolo del Parlamento europeo, hanno poi aggiunto, non è quello di portare soluzioni già pronte, ma di facilitare un dialogo in cui i partiti politici possano concordare su questioni rilevanti e temi di interesse comune. (Seb)