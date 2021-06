Malesia: capi delle case reali terranno riunione d’emergenza su crisi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi delle nove case reali della Malesia terranno una riunione d'emergenza la prossima settimana, per discutere della crisi in cui versa in Paese a causa dell'ultima ondata di Covid. Secondo quanto riferito da fonti della casa reale, “questa sessione sarà preceduta da discussioni private nei prossimi giorni tra il re della Malesia, Yang di-Pertuan Agong, il sultano Abdullah Ahmad Shah, e i leader dei partiti politici”. La riunione si terrà a Kuala Lumpur nell’Istana Negara, la residenza reale, ed è stata organizzata alcuni giorni fa “a causa del peggioramento della crisi sanitaria del Covid-19, dei ritardi nella campagna vaccinale e delle crescenti richieste di porre fine allo stato di emergenza e permettere al Parlamento di riunirsi”. La crisi sanitaria, infatti, ha causato un sentimento di dissenso tra i cittadini nei confronti del primo ministro Muhyiddin Yassin, che è stato accusato di usare lo stato di emergenza, indetto fino al primo agosto, per "aggrapparsi al potere" ed evitare qualsiasi seduta del Parlamento che metta in discussione la sua legittimità e la gestione della pandemia di Covid da parte del governo. (segue) (Fim)