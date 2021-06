Malesia: capi delle case reali terranno riunione d’emergenza su crisi Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sostenitori di Muhyiddin, tuttavia, ritengono che lo stato di emergenza sia "cruciale per la gestione della crisi", sostenendo che la sua estensione sia necessaria se gli attuali sforzi per affrontare la pandemia "non riusciranno a produrre i risultati richiesti". "Il governo non si aspettava che le cose andassero così male e l'estensione dello stato di emergenza è un'opzione sul tavolo", ha detto un alto funzionario del Partito degli stati indigeni malesi, che ha chiesto di non essere nominato data la natura sensibile della questione, ammettendo che "è preoccupante il modo in cui i cittadini potrebbero reagire" se il governo dovesse estendere lo stato di emergenza oltre la scadenza. A fronte di un rapido peggioramento della crisi epidemiologica dovuta al Covid, la Malesia ha indetto il primo giugno scorso un lockdown che rimarrà in vigore per due settimane, e in cui potranno rimanere in attività solo 17 settori considerati come “essenziali”, mentre i cittadini sono invitati a lasciare le proprie abitazioni solo per spese di prima necessità. Il numero di infezioni giornaliere, intanto, rimane alto, con oltre 600 mila casi negli ultimi giorni, e 3 mila decessi. (Fim)