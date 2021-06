Roma: Fassina (SpR), grazie alla polizia locale, basta discariche abusive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al lavoro degli agenti di Polizia locale per il ritrovamento di una discarica abusiva di materiale edilizio, sull'Ardeatina. Spesso il prevalere degli interessi economico-finanziari finisce per attivare episodi illegali che provocano disastri ambientali, più o meno gravi". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma, candidato alle primarie del centrosinistra. "In particolare lo smaltimento dei rifiuti, da possibile risorsa, ripetutamente diventa protagonista di inquinamento del territorio. Anche Roma ha bisogno di un piano di Ecologia integrale, si deve dare attuazione alla delibera di iniziativa popolare 'Deliberiamo Roma' per ottenere un'autosufficienza impiantistica, il recupero di materia senza ricorso alla combustione, di un decentramento nei Municipi di Ama, delle infrastrutture di supporto e della rete impiantistica di trattamento, occorre l'istituzione di Osservatori rifiuti zero. Sono alcune delle proposte che facciamo in vista della competizione elettorale per le primarie del centro sinistra, su cui invitiamo, innanzi tutto alle forze dell'alleanza di centrosinistra, ma tutti i candidati", conclude.(Com)