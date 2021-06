Difesa: elaborazione rapida “big data” nuova frontiera del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elaborazione di dati in tempo reale provenienti da vari sistemi, assieme al loro impiego in modo efficiente, è divenuto il principale vantaggio tattico per le organizzazioni governative della Difesa e dell’Intelligence. Forze armate e di sicurezza ricorrono sempre di più a strumenti per analizzare, visualizzare ed integrare dati provenienti da diverse fonti come satelliti, sensoristica aviotrasportata (sia da aerei che da droni) ed altri data set critici per le loro missioni, con il conseguente miglioramento delle capacità analitiche delle soluzioni di “Image Intelligence” (Imint). Ciò rende fondamentale l’utilizzo di tecnologie geospaziali che permettano di fondere diverse fonti di dati nel loro formato nativo, affinché possano essere visualizzati ed analizzati sia in tempo reale che in funzione del tempo, integrando modelli complessi di processamento, modelli simulativi e modelli di intelligenza artificiale. In questo contesto nasce brAInt, la piattaforma Imint modulare frutto della collaborazione tra Hexagon ed e-GEOS. brAInt è stata realizzata attraverso la profonda integrazione tra algoritmi proprietari di e-GEOS e pacchetti software “best in class”, come la piattaforma Luciad di Hexagon. All’interno di brAInt confluiscono flussi di lavoro operativi per la generazione di report di “Imagery Intelligence” che vanno dall’analisi dei siti chiave al monitoraggio delle attività a terra, dalla ricerca dei comportamenti anomali alla valutazione situazionale dei danni inflitti, fino al supporto alla pianificazione delle missioni attraverso un cervello centralizzato che si occupa di orchestrare l’esecuzione dei differenti compiti, siano essi manuali o automatici, attraverso le sue diverse componenti operative. (segue) (Com)