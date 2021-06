Camera: domani audizioni su poteri Roma capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 8 giugno, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 10.30 Sergio Paolantoni, presidente Federazione italiana pubblici esercizi - Fipe - Confcommercio Roma; ore 10.50 rappresentanti di Confesercenti Roma e Lazio. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)