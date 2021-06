Camera: domani seminario su "Lo sviluppo delle competenze non cognitive", interventi di Rosato e Bianchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 8 giugno, alle ore 11.30, presso la sala Conferenze di palazzo Theodoli, l'Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà promuove il seminario sulla proposta di legge "Lo sviluppo delle competenze non cognitive". Introduce Ettore Rosato, Vicepresidente della Camera. Relazioni di Patrizio Bianchi, Ministro dell'Istruzione, Ludovico Albert, Fondazione per la scuola, Andrea Toselli, presidente PwC Italia, Giorgio Vittadini. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)