Speciale difesa: ministro Difesa turco, Ankara cerca il dialogo nella regione

- La Turchia continua a “cercare un dialogo” nella regione del Mediterraneo orientale. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Daily Sabah”. “Crediamo che i problemi nell'Egeo, nel Mediterraneo orientale e a Cipro debbano essere risolti attraverso il dialogo e ci impegniamo in tal senso. Siamo dalla parte delle relazioni di buon vicinato e del diritto internazionale. Tuttavia, non lasceremo che i nostri diritti vengano messi in discussione”, ha dichiarato Akar. Il ministro della Difesa turco ha inoltre riferito che le esercitazioni navali “Sea Wolf”, organizzate dalla Marina militare tuca a partire dallo scorso 25 maggio nelle acque dell'Egeo e del Mediterraneo orientale “hanno mostrato ancora una volta il potere delle Forze armate turche”. Rispondendo alle affermazioni della Grecia secondo cui la Turchia sta seguendo una politica espansionistica nel Mediterraneo orientale, Akar ha accusato la stessa “Atene di essere di avere mire espansionistiche dal 1821”, mentre sulla questione di Cipro, altro argomento di divisione con i Paesi europei, Akar ha ribadito che “non c'è altra soluzione che quella dei due Stati”. (Tua)