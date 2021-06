Libia: attentato Isis, riunione d'emergenza a Tripoli mentre Tobruk chiede il pugno di ferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio presidenziale della Libia ha tenuto oggi una riunione d'emergenza, alla presenza dei massimi rappresentanti dei servizi segreti del Paese nordafricano, incentrata sull’attentato terroristico suicida che ha colpito ieri un posto di blocco nei pressi di Sebha, il capoluogo della regione meridionale del Fezzan, causando almeno due vittime. Lo ha reso noto Najwa Wahiba, portavoce dell’organo esecutivo presieduto da Mohamed Menfi. Il Consiglio di presidenza ha deciso di formare un comitato presieduto dal ministro dell'Interno, Khaled Mazen, con la partecipazione dei vertici del Servizio d’informazione generale e dell'Ufficio antiterrorismo, con l'obiettivo di raccogliere informazioni, individuare le persone coinvolte, perseguirle e consegnarle alla giustizia, fornire il sostegno necessario e le esigenze urgenti ai servizi di sicurezza nel sud e definire meccanismi e piani per combattere il terrorismo in tutte le regioni della Libia. “Il Consiglio presidenziale rinnova la condanna dell'attentato terroristico che ha ucciso i martiri mentre compivano il loro dovere, sottolineando che tali crimini non resteranno impuniti”, ha aggiunto Wahiba. (segue) (Lit)