Libia: attentato Isis, riunione d'emergenza a Tripoli mentre Tobruk chiede il pugno di ferro (4)

- Lo Stato islamico (Is) ha rivendicato nella notte l’attentato suicida. Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco ha preso di mira un posto di blocco sulla strada Sebha-Brak al Shati, uccidendo due membri di sicurezza e ferendone altri tre, uno dei quali ricoverato in terapia intensiva. L’attentato, riferisce il sito web d’informazione libico “218 tv”, è avvenuto tramite un mezzo da trasporto tuk-tuk carico di rottami su cui era nascosto un ordigno esplosivo guidato da un attentatore suicida non ancora identificato: l’autobomba è esplosa a poca distanza dal posto di blocco presidiato dal personale di sicurezza. (segue) (Lit)