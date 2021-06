Energia: Egitto, via libera all'esplorazione di idrocarburi nel Golfo di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti dell’Egitto ha approvato, durante la sessione plenaria di oggi, un disegno di legge che dà il via libera al ministro del Petrolio e delle risorse minerarie per stipulare un contratto con la compagnia egiziana Egcp e Bp Egypt, filiale egiziana della compagnia britannica Bp, per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi nella regione di South Gharib del Golfo di Suez. La settimana scorsa, il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha approvato una legge che consente al ministero del Petrolio e delle Risorse minerarie di stipulare contratti con alcune società straniere nell'ambito dell'esplorazione e sfruttamento delle risorse petrolifere nel Mar Rosso. Le società con cui verranno stipulati i contratti sono: South Valley Egyptian Petroleum Holding, Shell Exploration and Production Bv, Mubadala Petroleum e Tharwa Petroleum Company. (Cae)