Francia: indagato ex preside dell'Università Paris-Descartes per conservazione corpi

- È indagato per "minaccia all'integrità dei cadaveri" l'ex preside dell'università parigina Paris-Descartes, Frédéric Dardel, nell'ambito dell'inchiesta sulle condizioni di conservazione delle salme nell'istituzione di ricerca. A riferirlo i media francesi, citando una fonte vicina al dossier. Il mandato di Dardel è cominciato nel 2012 ed è durato sette anni. Nel novembre del 2019 il settimanale "L'Express" ha rivelato le condizioni indecenti in cui venivano mantenuti i corpi in quello che è conosciuto come il "tempio dell'anatomia francese", tra condizioni igieniche deprecabili e una vendita sospetta di alcuni cadaveri. Nel giugno dello scorso anno l'Ispezione generale degli affari sociali e l'Ispezione generale dell'educazione dello sport e della ricerca avevano considerato l'Università Paris-Descartes responsabili di "gravi mancanze etiche". (Frp)