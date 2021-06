Camera: domani audizione garante Garlatti su affidamento minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 8 giugno, la commissione Giustizia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 13 Francesco Morcavallo, avvocato esperto di diritto di famiglia, e Daniela Giraudo, consigliera del Consiglio nazionale forense; ore 14 Carla Garlatti, Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Lo rende noto un comunicato di Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)