Serbia: gruppo parlamentare di Spas si unisce da oggi a quello Sns

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare di Alleanza patriottica serba (Spas) ha cessato di esistere da oggi presso l'Assemblea nazionale della Serbia. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento, Ivica Dacic, prima dell'avvio dei lavori odierni dell'Assemblea. Il gruppo parlamentare si è unito con quello denominato Aleksandar Vucic – per i nostri figli, al cui interno compare il Partito progressista serbo (Sns), la prima forza politica del Paese. A partire da oggi quest'ultimo gruppo ha quindi al suo interno 180 deputati su un totale di 250 che compongono l'assemblea. Il 29 maggio Spas si è ufficialmente unito al Partito progressista e il leader di Spas, Aleksandar Sapic, è stato eletto vicepresidente di Sns. La forza politica aveva guadagnato il 3,83 per cento alle ultime elezioni, tenute nel giugno 2020, e 11 deputati in Assemblea. Solo Sns, Spas e il Partito socialista serbo (Sps) sono entrati in Parlamento alla luce dei risultati elettorali e fanno tutti parte della coalizione di maggioranza. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha annunciato che le prossime elezioni parlamentari anticipate si terranno a marzo o aprile del 2022. Il nuovo voto dovrebbe eliminare l'anomalia creatasi all'interno dell'Assemblea parlamentare serba con la mancanza di partiti d'opposizione. Tale assenza è anche il risultato del boicottaggio operato alle ultime elezioni da alcune forze politiche come protesta per delle "condizioni elettorali" che a loro dire non garantivano un equo processo di voto. (segue) (Seb)