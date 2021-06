G7: Boccia (Pd), corporate tax globale? Era ora ed è solo l'inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo otto anni dalla prima battaglia in Parlamento sulla web tax, fatta proprio in Italia, "oggi finalmente ci siamo. È un passo importante ma non è ancora la giustizia fiscale che abbiamo il dovere di pretendere nella società digitale. Fino a quando ci sarà un trattamento fiscale diverso tra le multinazionali del web e le piccole imprese dei singoli Paesi ci saranno sperequazioni che abbiamo il dovere di combattere. Abbiamo perso otto anni di tasse eluse da parte delle multinazionali, di risorse che potevano essere utilizzate per rafforzare i servizi pubblici e, invece, sono finiti in conti off shore, spesso nell’indifferenza generale". Lo afferma in una nota Francesco Boccia, deputato del Partito democratico. (segue) (Com)