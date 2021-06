Ambiente: giovani di Forza Italia ripuliscono viale Newton a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, una delegazione di Forza Italia Giovani capitanata dal coordinatore regionale e da quello cittadino ha riqualificato l’area antistante al cimitero della Parrocchietta di viale Newton che, ormai da tempo, versava nel degrado più totale. "Oggi siamo qui armati di scope, rastrelli e buona volontà per la tappa romana di Puliamo l’Italia, la campagna lanciata dal nostro coordinatore nazionale Marco Bestetti per celebrare la Giornata mondiale dell’ambiente nel miglior modo possibile: pulendo, riqualificando e restituendo ai cittadini le aree più degradate delle nostre città", dichiarano Simone Leoni e Riccardo Serino, rispettivamente coordinatore regionale e cittadino di Forza Italia Giovani(Com)